Помогите плиз и побы стрее

Гость: Гость:

АВАНЛОЖА-места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу. АМПЛУА-сходные по характеру роли,соответствующие дарованию и внешним данным актера. БУРЛЕСК-преувеличение комического изображения на сцене. ГЕРОЙ- Главное действующее лицо в театре. ГРИМЕР-специалист,занимающийся макияжем актеров. ДЕКОРАЦИЯ-художественное оформление сцены.