Помогите плиз и побы стрее
Литература
Помогите плиз и побы стрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВАНЛОЖА-места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу. АМПЛУА-сходные по характеру роли,соответствующие дарованию и внешним данным актера. БУРЛЕСК-преувеличение комического изображения на сцене. ГЕРОЙ- Главное действующее лицо в театре. ГРИМЕР-специалист,занимающийся макияжем актеров. ДЕКОРАЦИЯ-художественное оформление сцены.
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