Помогите плиз надо срочно ...

Геометрия
Помогите плиз надо срочно ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=8; b=8v3; по теореме Пифагора с^2= 8^2+(8v3)^2=64+192=256; c =v256=16
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