Помогите плиз плиз я не могу понять
Окружающий мир
Помогите плиз плиз я не могу понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я понимаю, там неправильно написано, должно быть вот так... Ценными растениями пустыни являются саксаул и джузгун . Их корни хорошо закрепляют пески. В пустыне встречается маленькая лисичка корсак . Из более крупных животных замечательны сайгаки. Они держатся стадами. кочуя в поиска пищи и воды.
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