Помогите плиз плиз я не могу понять

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Как я понимаю, там неправильно написано, должно быть вот так... Ценными растениями пустыни являются саксаул и джузгун . Их корни хорошо закрепляют пески. В пустыне встречается маленькая лисичка корсак . Из более крупных животных замечательны сайгаки. Они держатся стадами. кочуя в поиска пищи и воды.