Состав те и опишите проект взаимопомощи, который можно реализовать в Вашем классе или школе.

Гость: Гость:

1.Если твой одноклассник забыл сделать домашнее задание то дай ему списать но если он сам в корыстных целях не учит не довай! 2.В творческих заданиях можно помочь своему однокласснику если у него плохо с воображением. 3.Если твоему однокласснику срочно нужна помощь что он болел и не был на уроках то расскажи ему но если он делает это в корыстных целях не говори!