В параллелограмме ABCD,AD =20 см, а AB=BD, BK- высота треугольника ABD. Определите среднюю ли??ию трапеции KBCD.

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1. Рассмотрим треугольник АВД. Так как АВ=ВД, треугольник АВД является равнобедренным. Отсюда, ВК - медиана.КД=АК=АД:2=10 смСредняя линия трапеции равна полусумме оснований, т.е., (20+10):2=15 (см)Ответ. 15 см.