В параллелограмме ABCD,AD =20 см, а AB=BD, BK- высота треугольника ABD. Определите среднюю ли??ию трапеции KBCD.
Геометрия
В параллелограмме ABCD,AD =20 см, а AB=BD, BK- высота треугольника ABD. Определите среднюю ли??ию трапеции KBCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рассмотрим треугольник АВД. Так как АВ=ВД, треугольник АВД является равнобедренным. Отсюда, ВК - медиана.КД=АК=АД:2=10 смСредняя линия трапеции равна полусумме оснований, т.е., (20+10):2=15 (см)Ответ. 15 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик задумал число умножил его на 16 и тоже число умножил на 9 первое произведени?? оказалось на 42 больше второго какое число задумал ученик,пож...
Русский язык
НЕ- слитно или раздельно? (В ответ впиши правильное написание не- с соответствующе?? частью речи) 1. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гн...