НЕ- слитно или раздельно? (В ответ впиши правильное написание не- с соответствующе?? частью речи) 1. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 2. Мне решительно скрывать (не)чего. 3. (Не)достающие день...

Русский язык
НЕ- слитно или раздельно? (В ответ впиши правильное написание не- с соответствующе?? частью речи) 1. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 2. Мне решительно скрывать (не)чего. 3. (Не)достающие деньги я взял в долг у соседа. 4. Этот материал он знает (не)глубоко, а поверхностно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Не сильные 2 Нечего 3 Недостающие 4 Не глубоко
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