НЕ- слитно или раздельно? (В ответ впиши правильное написание не- с соответствующе?? частью речи) 1. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 2. Мне решительно скрывать (не)чего. 3. (Не)достающие день...

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НЕ- слитно или раздельно? (В ответ впиши правильное написание не- с соответствующе?? частью речи) 1. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 2. Мне решительно скрывать (не)чего. 3. (Не)достающие деньги я взял в долг у соседа. 4. Этот материал он знает (не)глубоко, а поверхностно.

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