Какие надежды и мечты английских крестьян отразились в этих балладах о робин гуде

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Ро́бин Гуд (англ. Robin Hood) — герой средневековых английских народных баллад, предводитель лесных разбойников. По преданию, действовал со своей шайкой в Шервудском лесу около Ноттингема и боролся за справедливость — грабил богатых рыцарей и священников, отдавая добытое бедня История Личность прототипа этих баллад и легенд не установлена. Предположительно, жил в начале XIV века, во время правления короля Эдуарда II, или даже позже: в одной из баллад действует королева Кэтрин, которую иногда отождествляют с Екатериной Арагонской (1485—1536). Однако в настоящее время наибольшей популярностью пользуется художественная версия Вальтера Скотта, согласно которой Робин жил во второй половине XII века (то есть был современником Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного) . В пользу первой версии и против версии Скотта говорит ряд исторических деталей: так, соревнования по стрельбе из лука стали проводиться в Англии не раньше XIII века. Баллады о Робин Гуде были записаны ещё в XIV веке, что обусловило сравнительно небольшую вариативность сюжетов. В одном из наиболее полных сборников английских баллад, опубликованных Фрэнсисом Чайлдом в XIX веке, насчитывается 40 произведений о Робин Гуде. По одной из версий Робин был йоменом, то есть свободным ремесленником или крестьянином, в других версиях он предстаёт несправедливо обездоленным дворянином. Родиной Робина Гуда называют селение Локсли, по названию которого иногда именуют и самого Робина. Его лесная армия насчитывает несколько десятков вольных стрелков. Все они — отличные лучники, смелые, изобретательные и по-своему благородные люди. Наиболее популярными героями этого эпоса наряду с самим Робин Гудом являются его помощники Маленький Джон, Братец Тук (встречается вариант Так) и жена Робина - Мэрион. Главными противниками разбойников являются ноттингемский шериф и рыцарь Гай Гисборн. Робин Гуд — один из немногих, наряду с королем Артуром, легендарных героев английских баллад, вышедших за рамки фольклора и ставших важной культурной реалией, — на темы баллад о нем пишутся литературные произведения, ставятся спектакли, снимаются многочисленные фильмы и т. п.