Помогите пожалуйста написать правильно на английском 1 Чтобы разговаривать с аме??иканцами.2 Чтобы смотреть и понимать американские фильмы.3 мы расширяем свой кругозор.4 слушать и понимать их музыку.5 повышение уровня культуры

Английский язык
Помогите пожалуйста написать правильно на английском 1 Чтобы разговаривать с аме??иканцами.2 Чтобы смотреть и понимать американские фильмы.3 мы расширяем свой кругозор.4 слушать и понимать их музыку.5 повышение уровня культуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы можно передать с помощь to 1. to speak to Americans 2. to watch and understand American films 3. we broaden our outlook 4. listen to and understand their music 5. raise of culture' s level
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