Помогите пожалуйста написать правильно на английском 1 Чтобы разговаривать с аме??иканцами.2 Чтобы смотреть и понимать американские фильмы.3 мы расширяем свой кругозор.4 слушать и понимать их музыку.5 повышение уровня культуры

Английский язык

Помогите пожалуйста написать правильно на английском 1 Чтобы разговаривать с аме??иканцами.2 Чтобы смотреть и понимать американские фильмы.3 мы расширяем свой кругозор.4 слушать и понимать их музыку.5 повышение уровня культуры

Автор: Гость