Очень прошу даю 20 балов..... Найдите в сказке О МЁРТВОЙ ЦАРИЦЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ слов?? Стала,Пропала ,ПО НЕЙ ,ЕЛИСЕЙ. и выпишите словосочетания.

Литература

Очень прошу даю 20 балов..... Найдите в сказке О МЁРТВОЙ ЦАРИЦЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ слов?? Стала,Пропала ,ПО НЕЙ ,ЕЛИСЕЙ. и выпишите словосочетания.

Автор: Гость