Очень прошу даю 20 балов..... Найдите в сказке О МЁРТВОЙ ЦАРИЦЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ слов?? Стала,Пропала ,ПО НЕЙ ,ЕЛИСЕЙ. и выпишите словосочетания.
Литература
Очень прошу даю 20 балов..... Найдите в сказке О МЁРТВОЙ ЦАРИЦЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ слов?? Стала,Пропала ,ПО НЕЙ ,ЕЛИСЕЙ. и выпишите словосочетания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недвижна стала .Дочка царская пропала. Королевич Елисей. Тужит бедный царь по ней
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