Приведите пример из сказки, где были нарушении норм или правил, сделай вывод п.с обществознание
Обществознание
Приведите пример из сказки, где были нарушении норм или правил, сделай вывод п.с обществознание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации". Это право нарушается в сказках "Золушка", "Морозко", "Госпожа Метелица" и др. "Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери. ..Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание". Это право нарушается, например, в сказках "Девочка со спичками", "Волшебница (Подарки феи)" и др. "Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство" - нарушается во многих сказках, где законнорожденного сына или дочку царя (короля) по злобному навету изгоняют, лишают отцовского имени и прав. "Дикие лебеди", отчасти, "Сказка о царе Салтане" и др. Ну и незаконное лишение свободы - недопустимо по отношению к ребёнку, похищение, насильное удержание: "Снежная королева", "Гуси-лебеди" и др. )))
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