Приведите пример из сказки, где были нарушении норм или правил, сделай вывод п.с обществознание

Гость: Гость:

"Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации". Это право нарушается в сказках "Золушка", "Морозко", "Госпожа Метелица" и др. "Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери. ..Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание". Это право нарушается, например, в сказках "Девочка со спичками", "Волшебница (Подарки феи)" и др. "Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство" - нарушается во многих сказках, где законнорожденного сына или дочку царя (короля) по злобному навету изгоняют, лишают отцовского имени и прав. "Дикие лебеди", отчасти, "Сказка о царе Салтане" и др. Ну и незаконное лишение свободы - недопустимо по отношению к ребёнку, похищение, насильное удержание: "Снежная королева", "Гуси-лебеди" и др. )))