Выпеши пары родственных слов выдели корень носик ._переносить цветник цветочек слаткий вкусый
Русский язык
Выпеши пары родственных слов выдели корень носик ._переносить цветник цветочек слаткий вкусый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пахнуть- запах молоко- молочник (чередование кIIч) цветник-цветочек, цветы, цветок, цветущий, расцвет, цветной писк -пищать (чередование скIIщ)
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