Выпеши пары родственных слов выдели корень носик ._переносить цветник цветочек слаткий вкусый

Русский язык
Выпеши пары родственных слов выдели корень носик ._переносить цветник цветочек слаткий вкусый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пахнуть- запах   молоко- молочник  (чередование кIIч) цветник-цветочек, цветы, цветок, цветущий, расцвет, цветной писк -пищать (чередование скIIщ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши сочинение по картине
Ответить
Обществознание
Приведите пример из сказки, где были нарушении норм или правил, сделай вывод п.с обществознание
Ответить
Физика
Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3
Ответить
Математика
Помогите мне Масс одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60т, чтобы все рельсы, необходимые...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу 132
Ответить