Папа приедит через одни сутки и 3 часа и сынипосмотрел на время и там было 17 часов вопрос в каком часу прибудет поезд

Математика

Папа приедит через одни сутки и 3 часа и сынипосмотрел на время и там было 17 часов вопрос в каком часу прибудет поезд

Автор: Гость