В каждом примере можно вставить букву так,чтобы получилось слово?

Русский язык
В каждом примере можно вставить букву так,чтобы получилось слово?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня ответ шь шь ставила букву ё
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