В каждом примере можно вставить букву так,чтобы получилось слово?
Русский язык
В каждом примере можно вставить букву так,чтобы получилось слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня ответ шь шь ставила букву ё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа приедит через одни сутки и 3 часа и сынипосмотрел на время и там было 17 часов вопрос в каком часу прибудет поезд.
Литература
Очень прошу даю 20 балов..... Найдите в сказке О МЁРТВОЙ ЦАРИЦЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ слов?? Стала,Пропала ,ПО НЕЙ ,ЕЛИСЕЙ. и выпишите словосочетания.