Можно ли на экране получить интерференционную картину от двух электрических лампочек

Физика
Можно ли на экране получить интерференционную картину от двух электрических лампочек
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что они не когерентны.
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