Помогите плиз решить задачу, условие, решение и ответ. Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40 кг кормов, а в тёплом 36. На сколько килограммов кормов меньше нужно в неделю корове в тёплом коровнике, чем в холодном.

Математика

Помогите плиз решить задачу, условие, решение и ответ. Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40 кг кормов, а в тёплом 36. На сколько килограммов кормов меньше нужно в неделю корове в тёплом коровнике, чем в холодном.

Автор: Гость