Помогите плиз решить задачу, условие, решение и ответ. Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40 кг кормов, а в тёплом 36. На сколько килограммов кормов меньше нужно в неделю корове в тёплом коровнике, чем в холодном.
Математика
Помогите плиз решить задачу, условие, решение и ответ. Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40 кг кормов, а в тёплом 36. На сколько килограммов кормов меньше нужно в неделю корове в тёплом коровнике, чем в холодном.
Ответ(ы):
Гость:
40 * 7 = 280кг - в неделю в холодном. 36 * 7 = 252кг - в тёплом. 280 - 252 = на 28 кг меньше.
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