Помогите плизз Какое расположение спорангиев у плауна,хвоща и муж.папоротника? Какие особенности развития заростка у них Какие половые органы находятся на заростке?

Гость: Гость:

1.Стебли, листья, корни. 2. Спорангии у хвощей и плаунов располагаются на верхушках вегетативных побегов ( или в пазухах отдельных листьев) 3. Заросток прорастает из споры. На нём развиваются органы полового размножения. 4. Антеридии, производящие мужские половые клетки - сперматозоиды, и архегонии, производящие яйцеклетку.