Помогите плизз Какое расположение спорангиев у плауна,хвоща и муж.папоротника? Какие особенности развития заростка у них Какие половые органы находятся на заростке?
Биология
Помогите плизз Какое расположение спорангиев у плауна,хвоща и муж.папоротника? Какие особенности развития заростка у них Какие половые органы находятся на заростке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Стебли, листья, корни. 2. Спорангии у хвощей и плаунов располагаются на верхушках вегетативных побегов ( или в пазухах отдельных листьев) 3. Заросток прорастает из споры. На нём развиваются органы полового размножения. 4. Антеридии, производящие мужские половые клетки - сперматозоиды, и архегонии, производящие яйцеклетку.
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