Помогите плиззз очень срочно

Обществознание
Помогите плиззз очень срочно
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Автор: Гость
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Гость:
Бакунин, Г, ксенофобия.
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