СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Я наблюдаю как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря. Расставьте пропущенные знаки препинания.

Русский язык

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Я наблюдаю как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря. Расставьте пропущенные знаки препинания.

Автор: Гость