СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Я наблюдаю как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря. Расставьте пропущенные знаки препинания.

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СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Я наблюдаю как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря. Расставьте пропущенные знаки препинания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я наблюдаю, как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря.
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