ПРОШУ НУ ПОМОГИТЕ Написать повидомлення про грунтову тварину. на украинський м??ви.

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Є світ, прихований від нас, недоступний безпосередньому спостереженню, своєрідний світ тварин грунту. Там вічний морок, туди не проникнеш, не порушивши природного будови грунту. І лише окремі, випадково помічені ознаки показують, що під поверхнею грунту серед коренів рослин існує багатий і різноманітний світ тварин. Про це говорять часом горбки над норками кротів, отвори нор ховраха в степу або норок берегових ластівок в обриві над рікою, купки землі на доріжці, викинуті земляними хробаками, і самі вони, виповзають після дощу, а також несподівано з’являються буквально з-під землі маси крилатих мурашок або жирні личинки хрущів, які трапляються в землі. Як середу проживання тварин грунт сильно відрізняється від води і повітря. Спробуйте змахнути рукою в повітрі – ви не помітите майже ніякого опору. Виконайте те ж у воді – ви відчуєте значне опір середовища. А якщо опустити руку в яму й засипати землею, не то що поворухнути нею, але і назад витягнути її буде важко. Зрозуміло, що тварини можуть порівняно швидко рухатися в грунті лише в природних порожнинах, тріщинах або раніше проритих ходах. Якщо нічого цього на шляху немає, то просунутися тварина може, тільки прориваючи хід і відгрібаючи землю назад або захоплюючи землю і пропускаючи її через кишечник. Швидкість руху при цьому, звичайно, буде незначною. Всякому тварині, щоб жити, необхідно дихати. Для дихання в грунті інші умови, ніж у воді або в повітрі. До складу грунту входять тверді частинки, вода і повітря. Тверді частинки у вигляді невеликих грудочок займають трохи більше половини обсягу грунту; інший обсяг припадає на частку проміжків пір, які можуть бути заповнені повітрям (в сухому грунті) або водою (У грунті, насиченою вологою). Як правило, вода покриває тонкою плівкою всі грунтові частинки; інший простір між ними зайнято повітрям, насиченим водяними парами. Завдяки такій будові грунту в ній живуть численні тварини, які дихають через шкіру. Якщо їх вийняти з землі, вони швидко гинуть від висихання шкірних покривів. Більше того, в грунті живуть сотні видів справжніх прісноводних тварин, що населяють ріки, ставки і болота. Правда, це все мікроскопічні істоти – нижчі черви і одноклітинні найпростіші. Вони рухаються, плавають в плівці води, що покриває грунтові частинки. Якщо грунт висихає, ці тварини виділяють захисну оболонку і як би засинають, впадають у стан анабіозу. В грунтовий повітря кисень надходить з атмосфери: кількість його в грунті на 1-2% менше, ніж в атмосферному повітрі. Кисень споживають в грунті і тварини, і мікроорганізми, і коріння рослин при диханні. Всі вони виділяють вуглекислий газ. В грунтовому повітрі його в 10-15 разів більше, ніж в атмосфері. Вільний газообмін грунтового і атмосферного повітря відбувається тільки в тому випадку, якщо пори між твердими частинками не суцільно заповнені водою. Після сильних дощів або навесні, після танення снігу, грунт насичується водою. Повітря в грунті стає недостатньо, і під загрозою загибелі багато тварин її покидають. Цим і пояснюється поява земляних хробаків на поверхні після сильних дощів, що ви, напевно, нерідко спостерігали. Серед грунтових тварин зустрічаються і хижаки і такі, які харчуються частинами живих рослин, головним чином корінням. Є в грунті і споживачі розкладаються рослинних і тваринних решток, можливо, в їх харчуванні чималу роль відіграють і бактерії. Свою їжу грунтові тварини знаходять або в самому грунті, або на її поверхні. Життєдіяльність багатьох з них дуже корисна. Особливо корисні дощові черв’яки. Вони затягують у свої нори величезна кількість рослинних залишків, що сприяє утворенню перегною і повертає в грунт речовини, витягнуті з неї корінням рослин. У лісових грунтах безхребетні, особливо дощові черв’яки, переробляють більше половини всіх опалого листя. За рік на кожному гектарі вони викидають на поверхню до 25-30 т переробленої землі, створюючи тим самим хорошу, структурну грунт. Якщо розподілити цю землю рівномірно по всій поверхні гектара, то вийде шар в 0,5-0,8 см. Тому дощових черв’яків справедливо вважають найважливішими образователями грунт У грунті «працюють» не тільки дощові черв’яки, але і їх найближчі родичі дрібніші білуваті кільчасті хробаки (енхітреід, або горшкові черв’яки), а також деякі види мікроскопічних круглих черв’яків (нематоди), дрібні кліщі, різні комахи, особливо їх личинки, і, нарешті, мокриці, багатоніжки і навіть равлика. Впливає на грунт і чисто механічна робота багатьох живуть в ній тварин. Вони прокладають ходи, перемішують і розпушують грунт, риють нори. Всі це збільшує кількість порожнин у грунті і полегшує проникнення в її глибину повітря і води. У такій «роботі» беруть участь не тільки порівняно дрібні безхребетні тварини, але і багато ссавців – кроти, бабаки, ховрахи, тушканчики, польові та лісові миші, хом’яки, полівки, сліпаки.