Как правильно келограмм или килограмм
Математика
Как правильно келограмм или килограмм
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Килограмм .................... ..... .. ................ . . .... ..
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