Длина одной стороны прямоугольника равна 2 см, что составляет одну третью часть длины другой стороны вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. начерти этот прямоугольник ( хотя бы напишите см прямоугольника) СРОЧНО ПОМ...

Математика

Длина одной стороны прямоугольника равна 2 см, что составляет одну третью часть длины другой стороны вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. начерти этот прямоугольник ( хотя бы напишите см прямоугольника) СРОЧНО ПОМОГИТЕ ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!

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