Длина одной стороны прямоугольника равна 2 см, что составляет одну третью часть длины другой стороны вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. начерти этот прямоугольник ( хотя бы напишите см прямоугольника) СРОЧНО ПОМ...
Математика
Длина одной стороны прямоугольника равна 2 см, что составляет одну третью часть длины другой стороны вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. начерти этот прямоугольник ( хотя бы напишите см прямоугольника) СРОЧНО ПОМОГИТЕ ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= 2*6= 12(кв. см.) P=(2+6)*2=26 (см)
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