Дети играли в игру《Алфавит》. Слова надо было называть в алфавитном порядке. Кто проиграл? 1) Саша: словарь, радуга, турист. 2) Кирилл: космос, новоселье, палуба. 3) Никита: завод, жетон, йогурт. 4) Сергей: изюминка, кол...

Русский язык
Дети играли в игру《Алфавит》. Слова надо было называть в алфавитном порядке. Кто проиграл? 1) Саша: словарь, радуга, турист. 2) Кирилл: космос, новоселье, палуба. 3) Никита: завод, жетон, йогурт. 4) Сергей: изюминка, кольчуга, океан.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проиграл в игре Саша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ИЗИ, Назовите 15 стран мира (любых). прост лень думать:)
Ответить
География
В чем заключаются особенности внутренних сфер Земли :а)ядра б)мантии в)земной кары?
Ответить
Английский язык
Вставьте плес модальные глаголы в предложения
Ответить
Окружающий мир
Что ты знаешь о принятии христианства на Руси?
Ответить
Алгебра
Решите систему {x-y=2 {1/x-1/y=2/3
Ответить