Дети играли в игру《Алфавит》. Слова надо было называть в алфавитном порядке. Кто проиграл? 1) Саша: словарь, радуга, турист. 2) Кирилл: космос, новоселье, палуба. 3) Никита: завод, жетон, йогурт. 4) Сергей: изюминка, кол...
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Дети играли в игру《Алфавит》. Слова надо было называть в алфавитном порядке. Кто проиграл? 1) Саша: словарь, радуга, турист. 2) Кирилл: космос, новоселье, палуба. 3) Никита: завод, жетон, йогурт. 4) Сергей: изюминка, кольчуга, океан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проиграл в игре Саша
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