Помогите написать эссе на тему "Тот, кто щадит виновного, наказывает невиновного"

Гость: Гость:

Это большинство из так наз. правозащитников. Например, Серг. Адамович Ковалев, духочеченская подстилка. Когда в январе 1995 г. в Грозном шли бои, он сидел в бункере, в подвале так наз. Дворца Дж. Дудаева. В соседних помещениях зверски пытали попавших в плен наших солдат и офицеров, Ковалев этого "не видел". У ж. д. вокзала в Грозном он же тогда призывал сдаваться в плен наших военнослужащих из Майкопской 131-й отд. мсбригады, обещал им всяческие блага. А что "духи" делали с военнопленными - отрезали головы, кастрировали, распинали на крестах и т. д. И вот за эти "заслуги" эта продажная жидомасонская тварь была удостоена Нобелевской премии мира. Иуда, короче, получил свои 30 сребреников. И таких, как он, не один.