Центральный угол АОВ на 90 градусов меньше вписанного угла, опирающегося на дугу А??. Найдите каждый из этих углов

Геометрия

Центральный угол АОВ на 90 градусов меньше вписанного угла, опирающегося на дугу А??. Найдите каждый из этих углов

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