Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформир...

Информатика

Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформировать массив размера N. Вывести значения элементов массива , индекс которых кратный K. (Условный оператор не использовать)

Автор: Гость