Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформир...
Информатика
Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформировать массив размера N. Вывести значения элементов массива , индекс которых кратный K. (Условный оператор не использовать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. var a:array[1..100] of integer; n,i:integer; begin write('N = ');readln(n); writeln('Полученный массив:'); for i:=1 to n do a[i]:=2*i-1; for i:=1 to n do write(a[i]:3); writeln; end. Пример: N = 5 Полученный массив: 1 3 5 7 9 2. const n=15; var a:array[1..n] of integer; k,i:integer; begin Randomize; writeln('Массив A:'); for i:=1 to n do begin a[i]:=random(21); write(a[i]:3); end; writeln; write('K = '); readln(k); for i:=1 to n div k do write(a[i*k]:3); writeln; end. Пример: Массив A: 6 6 8 14 15 5 18 6 18 1 17 6 3 19 2 K = 3 8 5 18 6 2
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