Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформир...

Информатика
Прошу , очень нужна помощь:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:(( 1. Дано целочисленное число Ngt;0. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N , содержащий N первый положительных нечётных чисел . 2. Дано целое число K. Сформировать массив размера N. Вывести значения элементов массива , индекс которых кратный K. (Условный оператор не использовать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. var a:array[1..100] of integer; n,i:integer;  begin write('N = ');readln(n); writeln('Полученный массив:'); for i:=1 to n do a[i]:=2*i-1; for i:=1 to n do write(a[i]:3); writeln; end. Пример: N = 5 Полученный массив:   1  3  5  7  9 2. const n=15;  var a:array[1..n] of integer; k,i:integer;  begin Randomize; writeln('Массив A:'); for i:=1 to n do  begin  a[i]:=random(21);  write(a[i]:3);  end; writeln; write('K = '); readln(k); for i:=1 to n div k do write(a[i*k]:3); writeln; end. Пример: Массив A:   6  6  8 14 15  5 18  6 18  1 17  6  3 19  2 K = 3   8  5 18  6  2
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