Один килограмм яблок стоит 54 рубля. Сколько надо заплатить за 2\3 кг,1\3 кг,3\4 кг, 3 кг, (одна целая)1\2 кг
Математика
Один килограмм яблок стоит 54 рубля. Сколько надо заплатить за 2\3 кг,1\3 кг,3\4 кг, 3 кг, (одна целая)1\2 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36;18;40.5;162;81 Как решается________________________________________________ 54*2/3=36 и так далее
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