Один килограмм яблок стоит 54 рубля. Сколько надо заплатить за 2\3 кг,1\3 кг,3\4 кг, 3 кг, (одна целая)1\2 кг

Математика

Один килограмм яблок стоит 54 рубля. Сколько надо заплатить за 2\3 кг,1\3 кг,3\4 кг, 3 кг, (одна целая)1\2 кг

Автор: Гость