Составь и реши задачи по рисункам животных помогите пожалуйста побыстрее лучше 2 ??адачи

Математика
Составь и реши задачи по рисункам животных помогите пожалуйста побыстрее лучше 2 ??адачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BuV-скорость . 1.V гепар.-30м/с (ф.скобка) V антил.-25м/с (Там, где ф. скобка-"На ? быстрее/медленнее) 30-25=20 (м/с) Ответ: быстрее гепард на 5 м/с. 2.V жирафа-750м/мин V страуса -500м/мин Общая скорость -? 750+500=1250 (м/мин)
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