Поставте глагол в нужной форме -Здесь некогда могучий и прекрасный, (шуметь) и (зе??енеть) волшебный лес

Русский язык
Поставте глагол в нужной форме -Здесь некогда могучий и прекрасный, (шуметь) и (зе??енеть) волшебный лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шумит и зеленеет волшебный лес
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