Поставте глагол в нужной форме -Здесь некогда могучий и прекрасный, (шуметь) и (зе??енеть) волшебный лес

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Поставте глагол в нужной форме -Здесь некогда могучий и прекрасный, (шуметь) и (зе??енеть) волшебный лес

Автор: Гость