На білому папері зробили два малюнки:один-жовтим олівцем,а другий -синім.Через світлофільтр якого кольору треба дивитись,щоб побачити жовтий малюнок?

Физика

На білому папері зробили два малюнки:один-жовтим олівцем,а другий -синім.Через світлофільтр якого кольору треба дивитись,щоб побачити жовтий малюнок?

Автор: Гость