На білому папері зробили два малюнки:один-жовтим олівцем,а другий -синім.Через світлофільтр якого кольору треба дивитись,щоб побачити жовтий малюнок?

Физика
На білому папері зробили два малюнки:один-жовтим олівцем,а другий -синім.Через світлофільтр якого кольору треба дивитись,щоб побачити жовтий малюнок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синий, так как рисунок будем сливаться с цветом фильтра, а желтый будет виден
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