По названию числового промежутка запиши его обозначение: Интервал с началом в точке −3 и концом в точке 7.

Алгебра
По названию числового промежутка запиши его обозначение: Интервал с началом в точке −3 и концом в точке 7.
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Гость:
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