Нужно короткое сообщение о способах закаливания Помогите пожалуйста Заранее спасибо))
Другие предметы
Нужно короткое сообщение о способах закаливания Помогите пожалуйста Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно Обливаться холодной водой,но только ПОСТЕПЕННО!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Физика
На білому папері зробили два малюнки :один -жовтим олівцем , а другий - синім.Через ??вітлофільтр якого кольору треба дивитися ,щоб побачити тільки...
Математика
Длина одной стороны прямоугольника равна 2 см, что составляет одну третью часть длины другой стороны.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника