Составить 5 предложений с причастными оборотами:Балет,театр,портрет,сувенир,диза??н.
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Составить 5 предложений с причастными оборотами:Балет,театр,портрет,сувенир,диза??н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не остававшийся без внимания зрителей, билеты на балет раскупили за час. Театр, горящий на улице Ленина, спешили потушить пожарные. Показывающий не внешнюю красоту, а внутреннюю, портрет казался ему совершенным. Отдыхающие друзья заграницей, обещали привести мне сувенир. Дизайн этой комнаты походил на предыдущую, повторяющий цветовую гамму помещения.
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