Как можна заставить себя учиться дам 50баллов

Гость: Гость:

1. Цель. Поставь перед собою цель. 2. Вспоминай! Если ты не сможешь хорошо учиться, то поступить не на бесплатное обучение в институт (если туда вообще поступишь) ты не сможешь плотить за себя сам. Поэтому родители будут платить а они к тому времени старенькие будут. Эти деньги им нужны самим. 3. Приз! Если что сделал поощряй себя вкусняшками.