Помогите по человеческий. В первый день турист прошел 9,6 км, а во второй – 6,4 км. Во сколько раз вторая часть пути туриста меньше первой? Сколько процентов всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день? с ре...
Математика
Помогите по человеческий. В первый день турист прошел 9,6 км, а во второй – 6,4 км. Во сколько раз вторая часть пути туриста меньше первой? Сколько процентов всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день? с решением пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
9,6:6,4=1,5 (раза) - разница м/у пройденными путями. 9,6+6,4=16 (км) - весь путь (пройденный туристом за 2 дня). составим пропорцию 16 км - 100% 9,6 км - х% (%) Ответ: вторая часть пути туриста в 1,5 раза меньше, чем первая; 60% всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день.
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