Помогите решить уравнения ( с проверкой! ) y-42+40:5=? 56:X=3×4-4=?
Математика
Помогите решить уравнения ( с проверкой! ) y-42+40:5=? 56:X=3×4-4=?
Ответ(ы):
Гость:
16,92÷(12,3-17)·(-2)
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Математика