Помогите решить уравнения ( с проверкой! ) y-42+40:5=? 56:X=3×4-4=?

Математика
Помогите решить уравнения ( с проверкой! ) y-42+40:5=? 56:X=3×4-4=?
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