Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как аутосомные рецессивные признаки. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье , если оба родителя дигетерозиготны?

Биология

Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как аутосомные рецессивные признаки. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье , если оба родителя дигетерозиготны?

Автор: Гость