Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как аутосомные рецессивные признаки. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье , если оба родителя дигетерозиготны?
Биология
Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как аутосомные рецессивные признаки. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье , если оба родителя дигетерозиготны?
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