• Энергетический обмен – • Это анаболизм • Это ассимиляция • Биосинтез белк??в, нуклеиновых кислот и углеводов • Распад органических веществ
Биология
• Энергетический обмен – • Это анаболизм • Это ассимиляция • Биосинтез белк??в, нуклеиновых кислот и углеводов • Распад органических веществ
Ответ(ы):
Гость:
Энергетический обмен сопровождается высвобождением энергии путем распада органических веществ. Ответ: распад органических веществ. Все остальное относится к пластическому обмену. Анаболизм, ассимиляция, пластический обмен - синонимы.
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