• Энергетический обмен – • Это анаболизм • Это ассимиляция • Биосинтез белк??в, нуклеиновых кислот и углеводов • Распад органических веществ

Биология

• Энергетический обмен – • Это анаболизм • Это ассимиляция • Биосинтез белк??в, нуклеиновых кислот и углеводов • Распад органических веществ

Автор: Гость