Что такое инфляция? Почему она возникает? Каковы экономические и социальные последствия инфляции и меры борьбы с ней?

Обществознание
Что такое инфляция? Почему она возникает? Каковы экономические и социальные последствия инфляции и меры борьбы с ней?
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