1.определите стихотворный размер четверостишия из стиха "Листок ",пожалуйста
Литература
1.определите стихотворный размер четверостишия из стиха "Листок ",пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Информатика
... расписания является моделью движения поездов 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица Всегда следует продумывать ... решение зад...
Русский язык
Литература
Задание по литературе: Придумай свой рассказ который можно было бы включить в раз??ел "Делу время - потехе час". Начни со слова однажды. какое назв...
Алгебра
Найдите значение выражения. Корень из 2^2умножить 3^3умножить 7^2 Ну то-есть это всё под одним корнем.
Русский язык
Математика
1. Задача. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у бабушки. Какую часть часть кан??кул Лена была у бабушки? 2. Задача. Из сливок получили 18 к...
Литература