Выпишете по два сочетания, содержащие в себе:1)прилагательные ;2) причастие ;3) наречия.
Русский язык
Выпишете по два сочетания, содержащие в себе:1)прилагательные ;2) причастие ;3) наречия.
Ответ(ы):
Гость:
С прилагательными: жгучее(прил) солнце, холодные(прил) воды; с наречиями: бледно(нареч) розовеют, протяжно(нареч) вздыхают; с причастиями: завершающей(прич) работы, на насупленные(прич) брови. ( я бы так написала)
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