Задание по литературе: Придумай свой рассказ который можно было бы включить в раз??ел "Делу время - потехе час". Начни со слова однажды. какое название ты ему даш?

Гость: Гость:

Однажды жил мальчик Ваня он все время отдыхал а когда его попросили помочь он сказал сначала отдохну а потом за дело он отдыхал а всё равно хотел помочь когда он пришел то человек уже все сделала и сказал сначала сделай а потом отдыхай!