Задание по литературе: Придумай свой рассказ который можно было бы включить в раз??ел "Делу время - потехе час". Начни со слова однажды. какое название ты ему даш?
Литература
Задание по литературе: Придумай свой рассказ который можно было бы включить в раз??ел "Делу время - потехе час". Начни со слова однажды. какое название ты ему даш?
Ответ(ы):
Гость:
Однажды жил мальчик Ваня он все время отдыхал а когда его попросили помочь он сказал сначала отдохну а потом за дело он отдыхал а всё равно хотел помочь когда он пришел то человек уже все сделала и сказал сначала сделай а потом отдыхай!
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