Чем отличаются живые организмы от не живой природы?)
Биология
Чем отличаются живые организмы от не живой природы?)
Ответ(ы):
Гость:
1. Клеточное строение 2. Наличие в составе живых организмов органических веществ. 3. Обмен веществ. 4. Размножение, воспроизведение потомства. 5. Наследственность и изменчивость. 6. Раздражимость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведите примеры предложений с однородными сказуемыми, дополнениями, подлежащи??и, обстоятельствами. 1) О и О 2) О и О, О и О 3) и О, и О, и...
Литература
Очень срочно, помогите!!! Сравнительный анализ письма Татьяны к Онегину и письма Онегина к Татьяне! Заранее спасибо*!
Геометрия
Математика
Русский язык
География
Сколько осадков выпадает на участке размером 20 на 40 , если среднегодовое количест??о осадков 600 мм? ( написать ответ в литрах ( 1 кубический дм ...
Другие предметы
Английский язык