Приведите примеры предложений с однородными сказуемыми, дополнениями, подлежащи??и, обстоятельствами. 1) О и О 2) О и О, О и О 3) и О, и О, и О 4) О либо О 5) О, О и О 6) как О, так и О
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Приведите примеры предложений с однородными сказуемыми, дополнениями, подлежащи??и, обстоятельствами. 1) О и О 2) О и О, О и О 3) и О, и О, и О 4) О либо О 5) О, О и О 6) как О, так и О
Ответ(ы):
Гость:
1) она красивая и умная девочка. 2) пиши быстро и аккуратно, говори четко и ясно. 3) этот торт и вкусный, и красивый, и большой. 4) ты либо делай уроки, либо иди убирайся. 5) весной прохладно, свежо и спокойно. 6) как ушел, так и придет.
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