Приведите примеры предложений с однородными сказуемыми, дополнениями, подлежащи??и, обстоятельствами. 1) О и О 2) О и О, О и О 3) и О, и О, и О 4) О либо О 5) О, О и О 6) как О, так и О

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Приведите примеры предложений с однородными сказуемыми, дополнениями, подлежащи??и, обстоятельствами. 1) О и О 2) О и О, О и О 3) и О, и О, и О 4) О либо О 5) О, О и О 6) как О, так и О

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