Из сливок получили 18кг масла что составляет 1/5массы сливок сколько было взято сли??ок

Математика
Из сливок получили 18кг масла что составляет 1/5массы сливок сколько было взято сли??ок
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Автор: Гость
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Гость:
18:1x5=90 Я такую уже решала
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