Одновременно на встречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл. Скорость мотоц??кла45км/ч, что составляет9/15 скорости авто. Через сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами360км?
Математика
Одновременно на встречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл. Скорость мотоц??кла45км/ч, что составляет9/15 скорости авто. Через сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами360км?
Ответ(ы):
Гость:
Решение. Решим как систему. 45 км/ч = х = 1 x = 45км/ч x= 75км/ч =45+75=120км/ч ==3ч Ответ: мотоцикл и автомобиль встретятся через 3 часа после начала движения.
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