Одновременно на встречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл. Скорость мотоц??кла45км/ч, что составляет9/15 скорости авто. Через сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами360км?

Математика

Одновременно на встречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл. Скорость мотоц??кла45км/ч, что составляет9/15 скорости авто. Через сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами360км?

Автор: Гость