С первого поля собрали 140 ц картофеля со второго в 2 раза больше чем с первого а с третьего на 76 ц меньше чем со второго поля сколько всего центнеров кортофеля собрали с трёх полей?
Математика
С первого поля собрали 140 ц картофеля со второго в 2 раза больше чем с первого а с третьего на 76 ц меньше чем со второго поля сколько всего центнеров кортофеля собрали с трёх полей?
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