С первого поля собрали 140 ц картофеля со второго в 2 раза больше чем с первого а с третьего на 76 ц меньше чем со второго поля сколько всего центнеров кортофеля собрали с трёх полей?

Математика

С первого поля собрали 140 ц картофеля со второго в 2 раза больше чем с первого а с третьего на 76 ц меньше чем со второго поля сколько всего центнеров кортофеля собрали с трёх полей?

Автор: Гость