Переход,который нельзя осуществить в одну стадию: 1) cu-gt;cuso4 2)sio2-gt;h2sio3 3)na-gt;naoh 4)co2-gt;caco3
Химия
Переход,который нельзя осуществить в одну стадию: 1) cu-gt;cuso4 2)sio2-gt;h2sio3 3)na-gt;naoh 4)co2-gt;caco3
Ответ(ы):
Гость:
В одну стадию нельзя осуществить SiO2 --- H2SiO3 кремниевая кислота в воде не растворима и оксид кремния в воде не растворим
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