"Почему изменилось мнение большевиков и Ленина об учредительном собрании"

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"Почему изменилось мнение большевиков и Ленина об учредительном собрании"
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Ответ(ы):
Гость:
После выборов оказалось, что УС будет правоэсеровским по составу. Курс большевиков на радикальные преобразования оказался под угрозой. Кроме того, эсеры были сторонниками продолжения «войны до победного конца». Потому что большевики реально теряли власть, получив на выборах в Учредительное собрание лишь 25% голосов. Распустив Учредительное собрание 5 января 1918 года, большевики окончательно отвергли развитие России по пути демократии.
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