Длина бассейна 50м, глубина 2м, ширина 15м. Сколько литров воды помещается в этот ба??сейн?

Математика
Длина бассейна 50м, глубина 2м, ширина 15м. Сколько литров воды помещается в этот ба??сейн?
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