Прошу, решите задачи Решите биологическую задачу. В цветках вишни развит околоцветник, образованный чашечкой и венчиком. Чем образован околоцветник тюльпана? Решите биологическую задачу. Цветки вишни и цветки томата имеют по...

Биология
Прошу, решите задачи Решите биологическую задачу. В цветках вишни развит околоцветник, образованный чашечкой и венчиком. Чем образован околоцветник тюльпана? Решите биологическую задачу. Цветки вишни и цветки томата имеют по одному пестику. Однако в образующихся плодах вишни развивается по одному семени, а в плодах томата по несколько десятков. С чем это связано? * Биологическая задача. В начале цветения огурцов распускаются цветки, так называемые «пустоцветы», а затем появляются цветки с «огурчиками». Можно ли получить урожай огурцов при отсутствии пустоцветов? Ответ поясните.
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